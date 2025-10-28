Il giuramento con il ministro. In piazza venerdì c’è Crosetto: "Sarà una giornata significativa"

Sarà una giornata di grande valore civile e patriottico quella di venerdì, quando Piazza del Popolo si trasformerà in un palcoscenico solenne per il giuramento dei volontari in ferma iniziale del secondo Blocco 2025 del Reggimento Addestramento Volontari Piceno e per la ‘Giornata delle Medaglie d’Oro al Valor Militare’. Un appuntamento che unisce memoria, impegno e senso dello Stato, e che quest’anno sarà reso ancora più significativo dalla presenza del Ministro della Difesa, Guido Crosetto, atteso come ospite d’onore della cerimonia. L’annuncio è stato dato dal sindaco Marco Fioravanti, che ha espresso profonda soddisfazione per l’arrivo del rappresentante del Governo. "Siamo onorati di ospitare in città il ministro Crosetto – le parole del primo cittadino –. La sua presenza darà ulteriore lustro a una giornata dal forte significato istituzionale e civile, rafforzando il profondo legame che unisce Ascoli alle forze armate e, in particolare, al 235° Reggimento Addestramento Volontari Piceno".

La partecipazione del titolare della Difesa rappresenta un riconoscimento importante per la città e per il ruolo che Ascoli ricopre nella formazione dei giovani soldati. Il 235esimo Reggimento, infatti, da anni è punto di riferimento per l’addestramento di centinaia di ragazzi che scelgono di servire il Paese, portando avanti una tradizione di dedizione e disciplina che affonda le radici nella storia militare italiana. La cerimonia inizierà alle 10, con lo schieramento del Reggimento e gli onori ai Gonfaloni. Seguiranno l’ingresso dei labari delle associazioni combattentistiche e d’arma, il solenne tributo alla Bandiera di guerra e gli onori alla massima autorità, in questo caso proprio il Ministro Crosetto, che passerà in rassegna lo schieramento dei volontari. Dopo l’allocuzione del Comandante di Reggimento, prenderà la parola un decorato di Medaglia d’Oro al Valor Militare, testimone diretto dei valori di coraggio e sacrificio che la cerimonia intende celebrare. Il momento più atteso sarà, come da tradizione, la lettura della formula di giuramento, con i giovani militari schierati in uniforme a suggellare l’inizio del loro servizio nelle Forze Armate. A chiudere, gli interventi delle autorità e gli onori finali. Per Ascoli, abituata a ospitare manifestazioni di rilievo nazionale, quella del 31 ottobre sarà una giornata speciale, segnata dal tricolore e dal senso di appartenenza. La partecipazione del Ministro Crosetto, sottolineano dal Comune, testimonia l’attenzione del Governo verso la città e verso il comparto della Difesa, in un momento in cui il legame tra istituzioni, cittadini e Forze Armate appare più che mai centrale.

Matteo Porfiri