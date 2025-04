’Il Golem’ al teatro Concordia

’Il Golem’, testo dello spagnolo Juan Mayorga messo in scena, sulla traduzione di Pino Tierno, dalla regia di Jacopo Gassmann e interpretato da Elena Bucci, Monica Piseddu e Woody Neri chiude torna in scena anche stasera, mercoledì 2 aprile, alle 20,45, nell’ambito della stagione in abbonamento del Teatro Concordia di San Benedetto o proposta da Comune e Amat e realizzata con il contributo della Regione Marche e del MiC e il sostegno di BiM Tronto. "Il Golem è un testo denso, enigmatico e stratificato, che Mayorga – dice Jacopo Gassmann – me lo ha spedito e rispedito più volte nel corso del tempo – meticolosamente riscritto, ripensato, riformulato". Lo spettacolo è una co-produzione Fondazione Teatro di Roma, Sardegna Teatro, Teatro Stabile dell’Umbria.

