Il governo in aula: forno antifascista, nessuna censura

La sottosegretaria all’Interno Wanda Ferro, rispondendo a un’interpellanza dei Cinque Stelle, minimizza l’episodio dell’identificazione della titolare di un panificio di Ascoli che, in occasione del 25 aprile, aveva esposto uno striscione antifascista. Secondo Ferro, gli agenti si erano limitati a verificare il contenuto dello striscione e avevano avuto indicazione dalla Questura di non rimuoverlo "in quanto assolutamente pacifico e in linea con lo spirito del 25 aprile". Sempre secondo Ferro, non c’è stata alcuna identificazione formale e il successivo intervento dei vigili urbani è stato del tutto casuale.