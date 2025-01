Il Gran ballo di Carnevale con i costumi d’epoca

Arriva la prima anticipazione sul programma ufficiale dell’edizione 2025 del Carnevale ascolano. Un nuovo appuntamento molto elegante, raffinato e in grado di riportare i partecipanti all’atmosfera dei balli storici settecenteschi e ottocenteschi, andrà ad arricchire il calendario tradizionale, per la prima volta: il "Gran ballo a corte – Festa di Carnevale con balli e costumi del ‘700 e dell’800" che si svolgerà nella splendida cornice del foyer del teatro Ventidio Basso, ad Ascoli, nella serata di venerdì 28 febbraio dalle 21 fino all’una di notte. Si tratta di una novità assoluta, nata dalla collaborazione dell’associazione ’Il Carnevale di Ascoli’ con l’Accademia Danze Ottocentesche. Per partecipare bisognerà indossare abiti da ballo ispirati alla moda del ‘700 e ‘800 o un abito da sera. Per informazioni e prenotazione obbligatoria (considerata la capienza del foyer) i contatti sono i seguenti: 324.7982498 o 347.4626739 - info@danzeottocentesche.it.

Valerio Rosa