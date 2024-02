Il grande gesto di Comini. Ultimo saluto al commissario Figc. Organi donati: nuova vita per altri

Nel pomeriggio di ieri nella Chiesa Santa Maria Goretti di Ascoli, una folla di persone ha tributato l’ultimo omaggio a Elio Comini, storico commissario della Procura federale della Figc. E’ venuto a mancare improvvisamente all’età di 73 anni e come ultimo gesto d’amore ha donato gli organi. Elio ha lasciato la moglie Assunta Pandolfi e i figli Massimo e Francesco. Tutto il mondo del calcio piceno, ma anche di altre discipline sportive è in lutto per la grave perdita. Profondo cordoglio è stato espresso anche dall’Ansmes, l’associazione nazionale delle stelle al merito sportivo di cui era delegato marchigiano. Funzionario di banca in pensione, Comini aveva dedicato gran parte della carriera da dirigente al mondo arbitrale. Per la sua esperienza era entrato nella Procura federale, diventando ben presto un autorevole punto di riferimento, molto apprezzato dagli addetti ai lavori. La forza dell’impegno e della disponibilità lo avevano convinto anche ad accettare il coinvolgimento nella famiglia dell’Ansmes. Solare, propositivo, carismatico. Di recente aveva ricevuto la benemerenza Coni della Stella d’argento. "E’ andato via troppo presto – ha detto il presidente nazionale dell’Ansmes Francesco Conforti –. Sono scosso e addolorato. Ci lascia un grande amico e un grande dirigente". Elio Comini si è spento nell’ospedale di San Benedetto, dove martedì mattina è avvenuto il prelievo multi organi, gesto di grande generosità che donerà nuova speranza di vita ad altre persone. L’attività clinica e organizzativa della donazione ha impegnato l’equipe chirurgica del Centro Trapianti di Ancona, il personale del centro trapianti Marche di Ancona, del NITp di Milano, dell’anatomia patologica del Mazzoni di e tutto il personale dell’ospedale di San Benedetto.

ma. ie.