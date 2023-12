Il grande gospel con il Choir of Harlem

Cresce l’attesa per il concerto gospel in programma questa alle ore 21.30 al Teatro dell’Aquila, organizzato dall’Assessorato alla Cultura con la collaborazione dell’associazione Gabriele D’Annunzio. Sul palcoscenico The Inspirational Choir of Harlem di Anthony Morgan, un gruppo dal sound versatile, che spazia dal Gospel, Jazz, Pop, al R&B, generi che esalta attraverso il dono della voce e della musica. Il gruppo è nato sotto la direzione di Anthony Morgan, un artista di grandissimo talento, che pazientemente ed accuratamente ha selezionato alcune delle voci più uniche di New York. I membri dell’ICH hanno fatto parte dei più importanti cori gospel al mondo ed hanno partecipato a varie produzioni discografiche e cinematografiche e hanno condiviso il loro talento con nomi importantissimi della musica Gospel e R&B mondiale come Ike & Tina Turner, Stevie Wonder, Diana Ross, Aretha Franklin, Yolanda Adams, Cindy Lauper, Gladys Knight, Bono & U2. Ancora pochi biglietti a disposizione, l’assessore alla cultura Micol Lanzidei spiega: "Un momento di festa e di musica, di coinvolgimento attivo del pubblico che ha con questa serata un particolare feeling. Il canto gospel, originariamente nato in epoca lontana come canto di sacrificio e sofferenza, diventa così canto di speranza e di ottimismo". Info: 0734.284295 – 338. 4470336.