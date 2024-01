Il grande pattinaggio, show al palasport Speca

E’ un appuntamento imperdibile per gli appassionati del pattinaggio artistico, ma non solo, quello in programma domenica 28 gennaio, alle 16, ad ingresso libero, al Palasport Bernardo Speca. Dopo la pausa dettata dalle restrizioni per il Covid, torna il Festival internazionale del pattinaggio artistico a rotelle, nella 19ª edizione, organizzato dall’associazione sportiva dilettantistica ’Diavoli Verde Rosa’, con il patrocinio dell’amministrazione comunale, dell’assessorato allo sport retto da Cinzia Campanelli. Perché le premesse per assistere ad uno spettacolo eccezionale ci sono tutte, annunciate in comune dalla presidente della Dvr, Anna Maria Laghi, con il direttore artistico, l’allenatore Ivan Bovara, il pluri campione italiano Kevin Bovara della Dvr, Romolo Bugari, Presidente regionale della Federazione Italiana Sport Rotellistici e presidente di World Skate Europe, a riprova della vicinanza della federazione alla Dvr e al festival, con la presenza dei vertici domenica al palasport, e il padrone di casa, il sindaco Antonio Spazzafumo, il quale nel suo intervento ha lodato l’iniziativa. "Come Dvr siamo tra le società più vitali delle Marche, abbiamo l’obiettivo di mantenere a livelli superiori questa disciplina, anche organizzando i ogni anno i Campionati Federali a livello provinciale e regionale (in programma il 3 marzo), i campionati provinciali categorie divisione nazionali e Allievi regionali, il 10 marzo) e i campionati interprovinciali (28 aprile) e nel contempo organizzare eventi come il festival", ha detto nel suo intervento Ivan Bovara. "Torniamo con il botto e siamo già al lavoro per il ventennale del 2025", ha aggiunto la presidente.

Saranno numerose le star in pista: i pluri campioni del Mondo specialità Coppia Artistico Alice Esposito e Federico Rossi, la campionessa del Mondo singolo Giada Luppi, il campione europeo e vice campione mondiale Pierluca Tocco, show man del pattinaggio, che offre performance sempre originali e apprezzate dal pubblico, che ha scelto proprio San Benedetto per l’addio alla scena, il pluricampione europeo Coppia Artistico Alessandro Fratalocchi, della Dvr, che si esibirà in coppia sia con la pluri campionessa del Mondo Laura Marzocchini che con Cecilia Pizzagalli, performer e vincitrice della Coppa delle Nazioni, il pluricampione d’Italia e bronzo alla Coppa Europa 2023 Kevin Bovara. Lo spettacolo offrirà l’esibizione dei piccoli e grandi gruppi di pattinaggio spettacolo e sincronizzato di Marche, Abruzzo, Umbria, composto da dieci a cento elementi e sarà valorizzato dalla proiezione di immagini a tema su ledwall e su maxi schermo. Stefania Mezzina