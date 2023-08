Il grande rugby in Riviera: Italia-Romania

Cresce l’attesa per la sfida tra la Nazionale Italiana di Rugby e la Romania in programma domani alle ore 18.30 allo stadio Riviera delle Palme. Ieri si era già arrivati a staccare quasi 9mila biglietti e non pare impossibile raggiungere gli 11mila tagliandi venduti quattro anni fa in occasione del match contro la Russia quando gli azzurri si imposero 85-15. Un evento, quello di domani, che sta richiamando nella Riviera delle Palme migliaia di appassionati da tutta Italia e che ripaga gli sforzi fatti dalla dirigenza della FiFa Security Unione Rugby San Benedetto che si è accollata l’onere dell’ospitalità delle due squadre sin da lunedì scorso. "E’ una grande soddisfazione e ringrazio la Federazione che ha accolto la nostra richiesta – ha ammesso il presidente Edoardo Spinozzi – l’amministrazione comunale con il Sindaco Spazzafumo che ha subito creduto in questo evento, e la Regione Marche che ci ha sostenuto. Dopo l’esame superato quattro anni fa contro la Russia, abbiamo chiesto di avere un nuovo evento sportivo, anzi è già ufficiale che è stato stretto un accordo triennale per avere nei prossimi anni anche la femminile e le giovanili. Insomma, la Federazione Rugby ha creduto in noi e nella nostra capacità organizzativa. Ora aspettiamo i tanti appassionati al Riviera delle Palme". Soddisfatto anche il dirigente Renzo Pellei: "E’ stato un lavoro complesso – ha ammesso – nato quattro anni fa dove abbiamo mostrato di saper organizzare un evento di questo tipo. Abbiamo 180 tesserati, una squadra in serie B, una compagine femminile e tanti ragazzi che si avvicinano al rugby. Siamo una delle realtà maggiori nel rugby delle Marche, stiamo allestendo la nuova tribuna al campo ‘Nelson Mandela’ e speriamo di diventare un punto di riferimento anche a livello nazionale".

Quello di domani è il primo di due incontri validi per le Vittoria Assicurazioni Summer Nations Series in preparazione del Mondiale, considerando il secondo impegno contro il Giappone a Treviso. Le due squadre si ritrovano dopo l’ultimo confronto vinto nettamente dall’Italia a Bucarest 45-13.

Questa la formazione che il coach Crowley ha ufficializzato: 5 Ange CApuozzo (Stade Toulousain), 14 Paolo Odogwu (Benetton Rugby), 13 Juan Ignacio Brex (Benetton), 12 Luca Morisi (svincolato), 11 Montanna Ioane (Lione), 10 Paolo GARBISI (Montpellier), 9 Alessandro Garbisi (Benetton), 8 Toa Halafihi (Benetton), 7 Michele Lamaro Capitano (Benetton), 6 Sebastian Negri (Benetton), 5 Dino Lamb (Harlequins), 4 Niccolò Cannone (Benetton), 3 Simone Ferrari (Benetton), 2 Giacomo Nicotera (Benetton), 1 Ivan Nemer (Benetton). A disp.: 16 Epalahame Faiva (svincolato), 17 Federico Zani (Benetton), 18 Pietro Ceccarelli (Perpignan), 19 Federico Ruzza (Benetton), 20 Lorenzo Cannone (Benetton), Alessandro Fusco (Zebre Parma), 22 Tommaso Allan (Perpignan), 23 Lorenzo Pani (Zebre Parma). Il match sarà trasmesso in diretta su TV8, su Sky Sport Summer e, in streaming, su SkyGo e NowTv.

Valerio Rosa