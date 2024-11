"Il grande teatro a Grottammare"

’Scene d’Artista’ la stagione del Teatro delle Energie proposta dal comune di Grottammare e l’Amat è stata presentata ieri dal sindaco Alessandro Rocchi con l’assessore alla cultura Lorenzo Rossi, la consigliera delegata Rossella Moscardelli, il presidente Amat Piero Celani e il direttore Gilberto Santini. "Sono lieto nell’annunciare una stagione che regalerà emozioni indimenticabili a tutti gli spettatori – dice il sindaco Alessandro Rocchi – grazie alla presenza di interpreti straordinari che portano il grande teatro italiano a Grottammare. Siamo convinti che il teatro non sia solo uno spazio di intrattenimento, ma anche un luogo di arricchimento e condivisione. Invito quindi i cittadini di Grottammare e i visitatori a non perdere questa occasione e a partecipare numerosi a una stagione che lascerà il segno". Lorenzo Rossi, assessore alla crescita culturale ha aggiunto: "L’anno scorso abbiamo vinto la scommessa di inaugurare una nuova stagione di spettacoli che fossero inviti alla riflessione messi in scena da grandi nomi del teatro nazionale. Abbiamo registrato il pieno di presenze e ricollocato il Teatro delle Energie nella posizione che merita poiché maggiore teatro della costa del sud delle Marche. Significa che la strada è quella giusta: proseguiamo, in questi tre appuntamenti, sempre nello spirito di conciliare la forza di protagonisti noti al grande pubblico con la ricerca di temi non scontati, nell’ottica di una politica culturale realmente inclusiva".

Per la consigliera Moscardelli la stagione teatrale è "un’idea regalo per il Natale, con l’abbonamento a 55 euro e il biglietto per i singoli spettacoli a 22. Alla stagione teatrale, inoltre, si affianca l’ulteriore progetto di un musical conosciuto nel mondo, Piccole donne. Il Musical di Broadway. Un appuntamento fuori abbonamento rivolto a quella fascia di pubblico che spesso si sposta nelle grandi città per assistere a spettacoli unici come questo". Il direttore Amat Gilberto Santini ha presentato gli spettacoli partendo da martedì 21 gennaio, Cristiana Capotondi in ’La vittoria è la balia dei vinti’, scritto e diretto da Marco Bonini. Mercoledì 5 febbraio Cesare Bocci & il Duo Saverio Mercadante (Rocco Debernardis al clarinetto e Leo Binetti al pianoforte) proporranno ’4/3/1943… Lucio Dalla!’. Chiude il programma giovedì 24 aprile Marco Paolini nel nuovo monologo ’Bestiario idrico (Studio per un racconto)’, Inizio ore 21, biglietti vivatiket.com e ufficio cultura Grottammare.

Marcello Iezzi