Il grido dei sindacati: più impegno: "Rafforzare i centri antiviolenza"

"Il 25 novembre sia una giornata di profonda riflessione e di mobilitazione. Perché anche nel Piceno la situazione femminile non migliora". Il monito arriva dalle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil di Ascoli, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro la donna che si celebra oggi. "In queste ore – dicono le tre sigle sindacali – si sta parlando tantissimo della questione femminile. Le donne sono ancora oggi vittime di violenze verbali e fisiche, di una cultura patriarcale che continua a imperversare nel nostro Paese". Cgil, Cisl e Uil, nel porre l’accento sulla situazione a livello locale, esortano a un rafforzamento dell’azione dei centri antiviolenza.

"Nel nostro territorio – dicono – la situazione non è migliore: negli ultimi mesi abbiamo dovuto leggere sempre più spesso di casi di violenze domestiche. Una realtà che è sempre esistita purtroppo, e che molte donne hanno iniziato ad avere la forza di denunciare. Ma questo non basta, l’azione dei centri antiviolenza deve essere rafforzata, e bisogna promuovere percorsi di riflessione e educazione che riguardino gli uomini".

Quindi, la loro riflessione sulle disparità tra uomini e donne nel mondo del lavoro. "Le donne, anche nel nostro territorio, sono soggette a retribuzioni mediamente più basse, sono costrette, molto spesso, al part-time involontario, che arriva a quasi il 50% delle occupate nel nostro territorio, sono più degli uomini esposte a contratti precari, e solo il 36% delle occupate ha un contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno".

Maria Calvaresi, segretaria confederale della Cgil di Ascoli commenta come "le violenze nei luoghi di lavoro sono tantissime, e purtroppo soltanto una minima parte di queste denunciate. C’è da fare molto di più, promuovere cultura della consapevolezza e dell’educazione effettiva tra gli uomini, promuovere l’occupazione femminile con politiche adeguate e combattere tutte le forme di violenza e discriminazione".

Maria Teresa Ferretti, responsabile Cisl Ascoli continua dicendo: "Partendo dai luoghi di lavoro attraverso le nostre rappresentanze vogliamo sempre più far parlare della violenza di genere attraverso azioni di informazione, sensibilizzazione, vicinanza, utilizzando al meglio la contrattazione collettiva a tutti i livelli".

"Dobbiamo rompere il silenzio delle donne – conclude Paola Luzi della Uil – e promuovere una politica di informazione della violenza in qualsiasi sua forma".

Lorenza Cappelli