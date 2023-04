Il gruppo civico inaugura la sede

I gruppi Grottammare Città Unica, Città Futura, Noi per Grottammare e Senso Civico inaugurano la casa del gruppo civico in via Cairoli 36. Continua così il programma elettorale d’ascolto ’Insieme per Grottammare’ tra i quartieri della città in vista delle elezioni comunali del prossimo maggio. "Alla base del programma c’è il confronto costante e l’azione delle proposte avanzate in questi 10 anni di amministrazione sui banchi della minoranza, col fine di sostenere la crescita della nostra Città in modo concreto e giusto – afferma Lorenzo Vesperini – Nel prossimo programma di mandato è indispensabile ripartire dal coinvolgimento alla vita politica cittadina attraverso la regolamentazione e votazione dei rappresentanti cittadini che dovranno collaborare in un tavolo permanente con la nostra futura amministrazione". Ieri mattina presso centro commerciale Orologio e questa mattina, presso piazza Kursaal il sodalizio raccoglie le firme per la presentazione delle liste.