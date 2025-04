Il Gruppo Corale compie 50 anni

Il Gruppo Corale Montefiore, una delle associazioni di eccellenza del territorio, ha chiuso i festeggiamenti per il cinquantesimo anno di nascita. La cerimonia si è tenuta presso il Museo Adolfo De Carolis ed è stata l’occasione per presentare il libro ‘50 anni di vita corale’ scritto dallo storico Giuseppe Ottaviani con la collaborazione dei coristi di lunga data Paolo Rocchi e Ciro Borraccino. Nella stessa occasione l’Amministrazione comunale, sindaco Nazzareno Ciarrocchi, ha voluto conferire al maestro Marcello Bucci, per oltre quaranta anni direttore del coro, il titolo di Cittadino Illustre del comune di Montefiore dell’Aso. Una piccola rassegna di brani eseguiti dalla Corale ha accompagnato il pomeriggio e non sono mancate le emozioni durante l’esecuzione del brano ’Signore delle cime’ di Bepi De Marzi che ha fatto da cornice musicale ad una rassegna fotografica dei coristi scomparsi.