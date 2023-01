Il gruppo Ortensia in trasferta al teatro di Caserta

Anima del folklore e alto senso di responsabilità verso il passato da ricordare in nome di un presente migliore. E’ questo il motivo della partecipazione del gruppo folklorico Ortensia di Ortezzano, al concerto tenutosi presso il teatro comunale di Caserta per celebrare il Giorno della Memoria, organizzato dal Portavoce della Diplomazia pubblica e culturale del ministero degli esteri, Paolo Sabatini. In concerto, l’Orchestra jazz diretta dal maestro Angelo Gregorio. "Un vero onore per me partecipare a questo evento – dice Mario Borroni, presidente dell’Ortensia, accompagnato dal suonatore Roberto Governatori – sia come uomo che crede negli insegnamenti del passato, sia come presidente dell’associazione folklorica fondata sugli stessi principi".