Il gruppo ’Princesa’ omaggia De Andrè

Nel 2024 ricorre il venticinquennale della prematura scomparsa di Fabrizio De André. Con il patrocinio del Comune di Ascoli, i ‘Princesa’ onoreranno la ricorrenza portando in scena lo spettacolo musicale-teatrale ‘Dicono di lui’, il 12 aprile, alle 21, al teatro Ventidio Basso. I ‘Princesa’ sono una band teramana che da diversi anni porta avanti un personale omaggio alla poetica del cantautore genovese. Negli intervalli tra le diverse canzoni in programma, lo spettacolo propone delle parti narrate, affidate all’attore Roberto Di Donato, con cui si invita il pubblico a tornare a riflettere sull’inestimabile testamento artistico e umano che De André ha lasciato. Al fine di stimolare anche i più giovani ad avvicinarsi alla poesia di De André, il biglietto d’ingresso è offerto a prezzo ridotto nella fascia di età dai 20 ai 25 anni, ed è gratuito fino ai 19 anni di età, oltre che per le persone con disabilità.