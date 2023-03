Il gruppo storico ‘Montejorgio Cacionà’ e tre serate da tutto esaurito: risate al teatro Domenico Alaleona

Tre serate da tutto esaurito al Teatro Domenico Alaleona per vivere in allegria lo spirito folkloristico di Montegiorgio con un occhio di riguardo alla tradizione, ma con uno sguardo proiettato al presente. È questo il filo conduttore che ha legato i tre spettacoli del gruppo storico ‘Montejorgio Cacionà’, che si è esibito venerdì e sabato sera, per concludere il trittico di spettacoli ieri pomeriggio. Poco meno di tre ore vissute con leggerezza e consapevolezza, grazie all’impegno di tutti i protagonisti del complesso scenico coordinati dalla presidentessa Franca Trapè, dai registi Michela Vita e Fabio Santilli, oltre alle coreografie di Luigi Azzurro, ma soprattutto con il calore di questo gruppo che coinvolge quasi in un abbraccio gli spettatori. Due le novità portate in scena, molto apprezzate dal pubblico: la presenza sulla barcaccia di due improbabili spettatori, entrambi del gruppo ‘Cacionà’ che raccontavano le impressioni dello spettacolo, della vita di Montegiorgio e delle sue frazioni vista dalla prospettiva dei montegiorgesi; a cui si è aggiunto il talk show ‘Porta o no rporta’, una paradia della famosissima trasmissione televisiva ricca di riferimenti al conflitto Russo – Ucraino, dove i presidenti dei vari stati non se le sono mandate a dire. Per il resto sono stati riproposti sketch storici come: ‘Lu Rremmitu’; ‘L’Agri turismo’; ‘Sani e Libbro’; ma anche poesie storiche di Antonio Angelelli e Sesto Vita e le canzoni del coro folk. Tre belle serata nello stile ‘Cacionà’.

Alessio Carassai