Il killer di Castignano in lacrime. Per ora resta ricoverato in ospedale

E’ ancora ricoverato nel reparto di Psichiatria, Massimo Malvolta, il 48enne che il 19 dicembre ha picchiato a morte sua moglie Emanuela Massicci nella loro abitazione di Ripaberarda. Ieri ha avuto un’ora di colloquio con il suo avvocato Saveria Tarquini, piangendo a lungo per i figli e dando segnali di consapevolezza su quanto successo. "Stiamo ricostruendo giorno per giorno l’accaduto, il suo pensiero ora è per i bambini. Piange" dice il legale. Per l’ingresso in carcere sono in corso valutazioni.

Nel frattempo Paolo Travaglini, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Ascoli, esprime solidarietà proprio all’avvocato Tarquini, penalista nominata difensore d’ufficio di Malavolta. "L’avvocato non difende le azioni dell’accusato, ma il suo diritto a un giusto processo". Tarquini è stata vittima di attacchi e offese sui social media per aver assunto l’incarico. Il presidente degli avvocati ricorda che "la difesa d’ufficio è un servizio obbligatorio e costituzionalmente garantito per chi è privo di un legale di fiducia, fondato sui principi inviolabili del diritto di difesa e del giusto processo. L’avvocato d’ufficio tutela diritti fondamentali che appartengono a tutti, senza eccezioni, anche nei casi più gravi". Travaglini denuncia gli attacchi alla collega come un "danno alla sua reputazione e un pericolo per i diritti fondamentali, alimentando un clima di intolleranza. Invita i cittadini a rispettare la dignità professionale degli avvocati e il valore del loro lavoro, ricordando che le critiche devono essere costruttive, mentre – conclude - le offese gratuite sono inaccettabili in una società fondata sul rispetto delle libertà e dello stato di diritto".