Il ko di Catanzaro lascia il segno anche nei numeri

La stagione continua a confermarsi particolarmente delicata per l’Ascoli. Il ko di Catanzaro (3-2) ha aggravato una serie di numeri e statistiche che nel corso degli ultimi mesi non sono stati molto esaltanti. L’11esima gara disputata sotto la guida di Castori ha lasciato tanta amarezza per come si è passati dal momentaneo vantaggio per 2-1 alla mazzata finale. Dal suo ritorno al Picchio l’esperto tecnico ha fatto registrare 2 vittorie (1-0 al Del Duca col Catanzaro e 2-0 a Como) a fronte delle 5 complessive. Il bottino odierno parla di 10 punti con una media di 0,9 a partita. Il quadro si completa con 4 pareggi (Reggiana 1-1, Cittadella 0-0, Parma 1-1, Bari 2-2) e 5 ko (Venezia 3-1, Spezia 1-2, Pisa 1-0, Südtirol 1-2, Catanzaro 3-2). In serie B poche volte, tra le annate in archivio, i bianconeri si erano ritrovati ad aver raccolto soltanto 22 punti a metà febbraio. Varie le analogie con alcune stagioni passate. Innanzitutto quelle legate al drammatico campionato 1994-95 che si aprì con la scomparsa del presidentissimo Costantino Rozzi il 18 dicembre per poi vedere la retrocessione in C1 al termine del cammino. In quel caso alla 24esima giornata il Picchio in classifica aveva 21 punti, uno in meno degli attuali 22, ma da lì in avanti non si riuscì a produrre l’atteso cambio di passo. Nelle ultime 14 giornate arrivarono soltanto 3 vittorie e 4 pareggi. Questo non bastò ad evitare il terzultimo posto. Il miracolo invece fu ottenuto proprio da Castori nella stagione 2010-11 (torneo a 22 squadre) con l’Ascoli che alla 24esima era penultimo a quota 22 punti. La risalita fu compiuta fino a chiudere il campionato con 50 punti (oltre ai 4 tolti per le penalizzazioni). Al 38esimo turno però il Picchio era giunto a 43, soglia che rapportata all’attuale serie B potrebbe bastare per salvarsi. Riuscire in quell’impresa incredibile diventò possibile grazie ad una serie di risultati fatta di 6 successi, 4 pareggi e soltanto 4 ko.

Memorabile il 3-1 rifilato al Piacenza di un giovane Cacia (suo il gol della bandiera) con il tris calato da Di Donato, Faisca e Cristiano. Così come l’affermazione sul Frosinone, sempre per 3-1 e firmata da Lupoli, Feczesin e Juan Antonio. Fondamentale inoltre la scia di 5 risultati utili ottenuti dalla 27esima con i successi su Portogruaro (1-0), Cittadella (0-1) e Vicenza (2-1) e i punti strappati sia al Livorno che alla corazzata Atalanta (entrambi per 1-1).

Massimiliano Mariotti