‘Il lato complesso del green’ nell’Auditorium della Bcc a Centobuchi

Il Gruppo Giovani Soci di Banca del Piceno ha promosso l’evento ‘Il lato complesso del green: etica, innovazione e realtà’, che si terrà domani, giovedì, alle 17.30, presso l’Auditorium della Bcc a Centobuchi di Monteprandone. "Un titolo volutamente provocatorio – spiega il coordinatore del Gruppo Francesco Tonelli – per evidenziare che dietro ogni soluzione sostenibile si celano interrogativi profondi e sfide concrete. L’idea dell’incontro nasce dal nostro desiderio di offrire uno spazio di riflessione attenta e critica su un tema centrale del nostro tempo, in cui crediamo profondamente: la sostenibilità. In un’epoca in cui il green è spesso utilizzato come slogan, riteniamo fondamentale andare oltre la superficie per analizzare ciò che davvero significano transizione ecologica, innovazione sostenibile, responsabilità ambientale ed etica delle scelte".

L’iniziativa, gratuita e aperta a tutti ma dietro prenotazione tramite gli appositi canali social, prevede una sessione di interventi e una tavola rotonda, moderata dal giornalista Andrea Barchiesi, che permetterà un confronto aperto tra il pubblico e i relatori di alto profilo tra studiosi, ricercatori ed esperti del settore ambientale coinvolti quali la dottoressa Alessandra Bonazza ed i professori: Lionello Piero, Francesco Bosello, Francesco Regoli, il geologo Luca Di Carlantonio e la dottoressa Serena Valentini, in rappresentanza di enti accademici e istituzionali di riferimento. A conclusione seguirà un light dinner.