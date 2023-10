Il lavoro c’è ma il personale no. E quando si trova non è formato

Nelle province di Ascoli e Fermo permane grave il problema relativo alla difficoltà delle aziende nell’assumere personale adeguatamente qualificato. Non solo. Chi è alla ricerca di un’occupazione spesso presenta un deficit educativo ed esperienziale notevole rispetto alle abilità professionali richieste dalle attività economiche. Una situazione che appare più grave in provincia di Fermo dove attualmente le previsioni di assunzioni da parte delle aziende riguarderebbero 12.410 addetti ma nel 44,3% dei casi non si trovano, contro una media nazionale del 40,5%. Le cose vanno un po’ meglio in provincia di Ascoli: a fronte di una previsione di 18.730 le aziende incontrano nel 39,9% dei casi una difficoltà a reperire risorse. L’analisi effettuata dall’Ufficio studi della Cgia evidenzia come "tante aziende sono costrette a rinunciare a una quota importante degli ordinativi, poiché non hanno le risorse umane sufficienti".

Tra le figure maggiormente richieste figurano saldatori, medici, ingegneri, intonacatori. Grazie ai dati che emergono dalla periodica indagine Excelsior condotta presso gli imprenditori italiani dall’Unioncamere-Anpal, l’Ufficio studi della Cgia ha elencato le prime 50 figure professionali di difficile reperimento. Praticamente introvabili sono i saldatori ad arco elettrico, i medici di medicina generale, gli ingegneri elettronicitelecomunicazioni, gli intonacatori (che includono anche gli stuccatori, i decoratori e i cartongessisti) e i dirigenti d’azienda (di istituti scolastici privati e di strutture sanitarie private). Di questo primo blocco, in 8 casi su 10 la ricerca degli imprenditori (privati e pubblici) si tramuta in fallimento. Altrettanto difficili da reperire sul mercato del lavoro sono i meccanici collaudatori, gli infermieriostetriche, i tecnici elettronici (installatore e manutentore hardware), i tappezzieri e i materassai, gli operai addetti a macchinari per la filatura e bobinatura, i saldatori e i tagliatori a fiamma, gli ingegneri elettronici, gli elettrotecnici e gli operai addetti ai telai meccanici per la tessitura e maglieria. Di questo secondo blocco, in 7 casi su 10 le richieste imprenditoriali rimangono scoperte.