Il Lerici cede all’Aragno. Espulsione per il portiere

LERICI SPORT

10

ARAGNO

11

LERICI SPORT: Di Donna, Pietra, Iaci 1, Telara, Sisti, Echenique, Virdis, Casagrande, Italiani, Gatti 2, Avvenente, Dainese 7, Pedaci. Allenatore: Sellaroli.

Parziali: 2-2, 4-0, 2-5, 2-4

LA SPEZIA – Un epilogo amaro per l’esordio casalingo del Lerici Sport, che nella seconda di andata cade alla Mori contro l’Aragno con il finale di 10-11 al termine di una gara tumultuosa, segnata dalle decisioni arbitrali. Coccodrilli in avanti, bravi a mettere da parte un gap importante – 6-2 a metà gara – , poi il cambio di fronte, segnato dal parziale di 5-2 nel terzo quarto e la caduta, con l’espulsione del portiere Di Donna, senza cambi disponibili. Coach Sellaroli commenta amaro: "Il vantaggio non è mai definitivo in un campionato equilibrato come questo e contro squadre forti come l’Aragno; dobbiamo gestire meglio i momenti di difficoltà: non abbiamo ancora l’affiatamento che ci avrebbe permesso di conquistare almeno un punto, ma la strada intrapresa è giusta. Per la seconda giornata consecutiva, siamo vittime di sviste arbitrali colossali che ci hanno privato del portiere titolare a 5’ minuti dalla fine, proprio nel giorno in cui i due sostituti erano indisponibili. Ha dovuto supplire l’attaccante Italiani. Nonostante tutto, a 1’ dalla fine vincevamo 10-9, a 24’’ dalla sirena eravamo pari con palla nostra". In linea con l’allenatore Federico Dainese, che ha messo a segno sette gol: "Ce la siamo giocata fino all’ultimo, con un arbitraggio non consono alla serie B. Abbiamo fatto una bella partita, peccato per gli errori davanti, di cui abbiamo poi pagato le conseguenze in difesa. Non l’abbiamo gestita bene, come contro Perugia: una gara che stavamo buttando via nel quarto periodo. Rimane l’amaro per la vicenda del portiere, ma da parte nostra dobbiamo metterci più lucidità". Pronta occasione di rivincita sabato alle 17.30 in trasferta contro Livorno alla piscina Camalich. Gli altri incontri del girone 2 di serie B maschile: Rapallo-Livorno 8-8, Locatelli-Tolentino 11-5, Osimo-Perugia 7-6, Civitavecchia-San Giorgio 12-7. Classifica: Civitavecchia, Locatelli, Osimo, Aragno 6, Lerici 3, Livorno, Rapallo 1, Perugia, San Giorgio, Tolentino 0.

Chiara Tenca