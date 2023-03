Il libro delle polemiche In 50 a Tofare per ’Cento’ "Non è apologia fascista, ma un’analisi culturale"

"Non è apologia, è solo un’analisi culturale su un periodo storico". Giorgio Ferretti dell’associazione di destra Casapound rispedisce al mittente le critiche e anzi ringrazia chi ha contestato l’iniziativa. "Grazie anche alla risonanza mediatica oggi abbiamo avuto un ottimo riscontro di presenze, si tratta della risposta migliore a chi non vuole parlare di determinati argomenti". Ieri pomeriggio al centro sportivo Tofare c’erano oltre 50 persone ad assistere alla presentazione di ‘Cento’, opera celebrativa della marcia su Roma a un secolo di distanza: un momento storico che nei decenni successivi sarebbe stato oggetto di diverse letture e ricostruzioni. Il volume si mostra in una veste insolita, quella di un quotidiano dell’epoca ed è una sorta di ricostruzione di quel periodo attraverso le biografie e le imprese di cento personaggi legati al Fascismo; è stato realizzato da diversi autori ed è già stato presentato in altre città.

Ad Ascoli l’appuntamento inizialmente era previsto al caffè Bistrot, ma le forti polemiche sollevate in particolar modo da partiti ed esponenti di centrosinistra, hanno spinto i proprietari del locale, che hanno poi dichiarato di non conoscere l’argomento trattato, a rinunciare a ospitare la presentazione, che così è stata accolta nel centro sportivo di via Sassari. Tante sono state le critiche piovute sull’iniziativa nei giorni scorsi, dal deputato Giorgio Fede del M5S che ha chiesto un intervento del sindaco, al Partito Democratico e Italia Viva, che hanno parlato dell’appuntamento in questione come di qualcosa che "non gratifica la memoria di tanti italiani caduti per la liberta". E’ stata persino inviata al prefetto una lettera con duecento firme nella quale si auspicava un intervento per "impedire iniziative di questo genere".

Alla fine la presentazione dell’opera si è svolta regolarmente, senza tensioni, con la presenza di una pattuglia della Digos. Il problema rimane quello del confine tra legalità e illegalità, tra ricostruzione storica e apologia del fascismo (reato previsto dalla Costituzione), lungo il quale si muovono certe iniziative. "Chi fa polemiche – dice ancora Ferretti al Carlino – non ha letto il volume. Cento è una biografia di cento personaggi legati al fascismo, che non è stato solo un ventennio di problematiche e negatività, ma che anzi ha presentato profili, come appunto quelli trattati nel volume, che hanno dato lustro al nostro paese".

Domenico Cantalamessa