Il libro di De Signoribus a Roma

Una nuova importante opportunità per il filosofo cuprense e maestro di letteratura fiabistica Antonio De Signoribus. Il suo libro ’Le sette noci d’oro’ (Seri Editore) sarà presentato a Roma, l’8 ottobre, alle 17, presso il Pio Sodalizio dei Piceni. La sua ultima opera è reputata di notevole spessore, piena di simbologie, di valori, e di magia. Il libro, giunto in pochi mesi alla seconda edizione, non finisce di stupire. È stato definito un capolavoro nel suo genere fiabistico e questo premia l’autore e il suo editore. "Le mie fiabe – afferma Antonio De Signoribus – non sono solo per i bambini, ma, sono anche per i grandi. E hanno una funzione curativa per tutti. Leggerle è un piacere; e oserei aggiungere, a questo punto, che leggerle è anche un ’dovere’, perché la meraviglia, l’immaginazione, la creatività aiutano, seducono, ricreano l’incanto e la fascinazione, beni preziosi da difendere, sempre".