Il libro di Filotei con prefazione del Papa

Alexandra Filotei non è l’unica nella famiglia Filotei ad aver dedicato un’opera al sisma. Lo ha fatto anche il fratello Marcello, compositore e giornalista dell’Osservatore Romano, che ha scritto il romanzo ’L’ultima estate, Memorie di un mondo che non c’è più’ (Fas editore), con la prestigiosa prefazione di Papa Francesco. La memoria è la protagonista di questo scorrevole e poetico romanzo, scritto nel tentativo di non mandare completamente perduto un microcosmo fatto di legami, di piccoli personaggi, di stagioni della vita, di amici d’infanzia, di parentele, cugini, zii, genitori. Genitori che lo stesso Filotei ha perso tra le macerie della casa natale, mentre solo la sorella si è salvata. "Fare memoria non significa coltivare la nostalgia di quel che è stato, non significa chiudersi nella tristezza e nella paura" dice nell’introduzione papa Francesco.