Il libro di Nanda Anibaldi in vetrina a Roma

La poetessa Nanda Anibaldi stupisce la capitale con il suo libro di poesie ’Uno più uno più’. La scrittrice monturanese, invitata dal Cesma, Centro Studi Marche di Roma, ha infatti presentato la sua opera al Pio Sodalizio dei Piceni della capitale alla presenza del senatore Francesco Verducci e della direttrice Pina Gentili. Insieme a lei due lettori d’eccezione, l’attrice Elisa Ravanesi e il doppiatore Paolo Ripani. "La mia disamina storico filosofica – spiega Anibaldi – è partita da Platone, dal concetto che ha dell’arte tutta. Per introdurre quello che ho scritto sulla poesia, cioè quello che a me sembra essere o debba essere, facendo riferimento ai ’dissoi logoi’ di scuola protagorea. Non ho certo parlato delle mie poesie che hanno parlato solo attraverso la voce, le vibrazioni, le modulazioni dei due lettori citati".

Nel corso della presentazione c’è stato spazio anche qualche intermezzo per parlare degli stilemi dell’autrice, in particolare delle colline, che ritornano costantemente. "Qualcuno mi ha domandato il perché delle mie caratteristiche - aggiunge Anibaldi – e alla domanda ho risposto che non sono stata io che ho scelto loro, ma sono loro che hanno scelto me".