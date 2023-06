Il libro sulla resistenza

Il 23 giugno alle 21 presso il Circolo Nautico di San Benedetto, nell’ambito della rassegna del libro d’autore, sarà presentato il libro ’La Resistenza a San Benedetto del Tronto e sulle coste dell’Adriatico’, pubblicato con il patrocinio dell’Anpi, del comune di San Benedetto, della Provincia di Ascoli e della Fondazione Ranieri di Sorbello di Perugia. Relatori della serata saranno il presidente dell’Anpi di San Benedetto professor Antonio Bruni, il professor Gino Troli storico delle Marche, lo storico Costantino di Sante professore universitario e direttore dell’Istituto Storico di Ascoli e il professor Ruggero Ranieri della Fondazione Ranieri di Sorbello di Perugia. L’evento sarà l’occasione per far conoscere i fatti resistenziali che hanno interessato il territorio costiero dall’8 settembre 1943 al 25 Aprile 1945. Per l’occasione sarà messo a disposizione il libro.