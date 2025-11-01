Il libro sull’acquedotto

È stato presentato giovedì sera, nella Sala della Vittoria della Pinacoteca Civica di Ascoli Piceno, il volume ’Acquedotto del Pescara d’Arquata’, promosso da Ciip Spa in occasione del 70° anniversario dell’inaugurazione dell’Acquedotto del Pescara d’Arquata. Un evento carico di significato, che ha ripercorso la lunga storia dell’acqua nel Piceno — dalla nascita del Consorzio nel 1929 fino ai progetti più innovativi legati alla digitalizzazione e al nuovo acquedotto antisismico, capofila in Europa. "Questo libro nasce come un atto di riconoscenza e di responsabilità," ha dichiarato Marco Perosa, presidente di Ciip. "Riconoscenza verso chi, prima di noi, ha creduto che l’acqua non fosse solo un servizio, ma un diritto. Responsabilità verso chi verrà, perché custodire questa eredità significa guardare al futuro con la stessa lungimiranza dei nostri predecessori".

Le radici della Ciip affondano in una storia di comunità e di coraggio. "Stiamo digitalizzando oltre 6.000 chilometri di rete e realizzando il primo acquedotto antisismico d’Europa, ma la vera forza dell’azienda resta quella delle persone: di chi ogni giorno porta acqua e sicurezza nei territori". Alla cerimonia era presente il sindaco Marco Fioravanti. "La storia della Ciip è parte della storia di Ascoli – ha affermato – Dal 1929, con la nascita del Consorzio per l’Acquedotto del Pescara d’Arquata, fino al 1955, quando il presidente Gronchi inaugurò ufficialmente l’opera, questa azienda ha rappresentato la capacità di un territorio di unire le forze e guardare avanti". L’incontro si è concluso con un momento di ringraziamento rivolto a tutti i dipendenti e tecnici della Ciip, protagonisti di una storia collettiva che continua a scorrere, come l’acqua che dalle sorgenti dei Sibillini raggiunge ogni giorno le case e le famiglie del Piceno e del Fermano.

p.erc.