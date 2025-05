"Sono stato, per anni, l’autista del pulmino che accompagnava i ragazzini di Rotella a scuola – racconta Guido Laurenzi –. E, a bordo, trasportavo sempre anche Riccardo. Aveva sempre il libro tra le mani e il pallone ai piedi. Questo, per lui, era davvero inseparabile. Si portava la palla anche a scuola. Anche perché si presentava alla fermata prima del solito e ne approfittava per fare già qualche palleggio. Orsolini è diventato un fortissimo giocatore, ma soprattutto devo dire che è diventato anche un grande uomo. E ne siamo tutti davvero orgogliosi". Insomma, tutta Rotella continua a fare il tifo per il suo campione.