Il limite abbassato ai 30 km/h e il caso Bologna. Ecco quali sono i prinicipali benefici e svantaggi

La trovata di adottare il limite di 30 km/h, nata dal sindaco di Bologna, Lepore, ha per scopo arrivare a zero morti su strada. I lavori per trasformare Bologna in una città a 30 km/h sono iniziati il 1 luglio 2023, con cartelli e bolloni su strada e, il 16 gennaio 2024, sono entrate in vigore le prime ordinanze. A tal fine nella città delle due torri verranno costruite strade più piccole, maggiori dossi e (per ora) gli autovelox saranno usati solo dove sono presenti i 50 km/h, che resteranno su alcune strade brevi come i viali. L’amministrazione ha precisato che uno dei vantaggi di questa misura è la riduzione degli incidenti stradali dal momento che l’80% delle vittime sono pedoni, ciclisti e motociclisti, oltre al beneficio sull’impatto ambientale.

Ci sono però degli svantaggi, soprattutto l’aumento del disagio delle persone che si trovano a dover affrontare nuovi tempi di percorrenza e nuovi programmi di vita anche perché il mezzo di trasporto dovrebbe essere funzionale allo spostamento e servire ad ottimizzare i tempi, nel pieno rispetto dei codici stradali. Unsondaggio del Resto del Carlino dimostra che una parte dei bolognesi ritiene quest’iniziativa sciocca e pericolosa perché andare a una velocità così bassa risulta essere anche un pericolo.