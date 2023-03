Il limite ai 50 orari subito rimosso La protesta dei sindaci: era per fare cassa

I cartelli del limite di velocità a 50 orari disseminati lungo la Valtesino ed altre strade provinciali rischiavano di creare una protesta di automobilisti e sindaci. Per fortuna sono stati rimossi in fretta e furia, così come erano comparsi. Limiti assurdi lungo le arterie dove non vi è alcun motivo di ridurre in modo così severo la velocità, creando forti disagi alla viabilità ed esponendo gli automobilisti a rischi sanzioni. Il primo ad aver evidenziato la questione era stato il sindaco di Montalto, Daniel Matricardi, che ha anche promosso un incontro con i sindaci dei Comuni che hanno il servizio affidato al Consorzio di polizia locale Monti Azzurri, che si terrà a Ripatransone e al quale è stato invitato anche il presidente della Provincia, Sergio Loggi. "L’improvvisa apposizione della segnaletica di 50km orari sulla maggior parte delle strade della nostra provincia, in particolar modo sull’arteria della Valtesino, ha suscitato immediatamente dubbi da parte di tutti i sindaci del territorio – afferma Daniel Matricardi –. Le numerose richieste di chiarimento hanno portato a un incontro in Provincia nel corso del quale ci è stato detto dai tecnici che tale disposizione sarebbe stata presa per motivi di sicurezza stradale. Questa però non si può garantire solo limitando la circolazione a 50 km orari sulla maggior parte del territorio provinciale".

Ebbene l’incontro ha consentito di risolvere la questione poiché da ieri mattina i segnali sui limiti di velocità sono stati rimossi. All’incontro erano presenti il presidente Sergio Loggi, il consigliere provinciale con delega alla viabilità Daniele Tonelli, i sindaci di Offida, Luigi Massa e Montalto, Daniel Matricardi, il vice presidente della Provincia, anche in veste di sindaco di Rotella, Giovanni Borraccini, l’assessore del Comune di Offida e consigliere provinciale, Isabella Bosano, l’assessore del Comune di Cossignano e consigliere provinciale, Serena Silvestri, l’assessore al Comune di Ripatransone, Roberto Pasquali e il consigliere di Castignano Francesco Tomassini. In videoconferenza ha partecipato anche il sindaco di Grottammare Enrico Piergallini. "La Provincia ha avviato, a partire dalla Valtesino, un percorso condiviso di monitoraggio e approfondimento delle problematiche dei vari tratti viari su tutti gli ambiti del sistema della mobilità di competenza con l’obiettivo di coniugare al meglio sicurezza e fruibilità delle strade provinciali, anche in vista dei cospicui interventi e investimenti di circa 38,5 milioni di euro previsti nel triennio 2022 - 2024 – evidenza il presidente Loggi – con i colleghi sindaci ho sempre mantenuto rapporti istituzionali corretti e personali cordiali. Non posso dire altrettanto di chi, forse, per fini di convenienza politica, addossa proprie responsabilità amministrative, con particolare riguardo alla manutenzione viaria, all’ente Provincia che ha sempre favorito tavoli di confronto con amministratori locali, in una logica di collaborazione volta a fare sintesi e individuare soluzioni alle criticità". Marcello Iezzi