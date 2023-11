Il limite dei 50 orari sulla Mezzina divide

Il limite di 50 all’ora lungo la strada provinciale Mezzina divide gli automobilisti. Agli abitanti delle case vicino la strada il provvedimento non dispiace: questione di sicurezza. Sui social impazza la polemica: c’è chi ‘spinge’ l’acceleratore per i 90 chilometri orari e chi invece lo ritiene un’assurdità pericolosissima. La popolazione si divide. "Giovedì scorso – racconta una signora – due auto, di grossa cilindrata, scure, hanno sfrecciato lungo il centro di contrada Valentino suscitando la nostra preoccupazione, sembravano lanciate in una sfida, alle 15 del pomeriggio. Se la situazione è questa con un limite di 50 chilometri orari, cosa può succedere se si aumenta la velocità?". Che piaccia o no la Mezzina nonostante i tanti lavori di ammodernamento e messa in sicurezza non può essere considerata una strada a scorrimento veloce, per una serie di motivi: prima fra tutti la strada corre a ridosso delle case, i lavori tra l’altro hanno aumentato anche gli imbocchi a raso, che sono sparsi in tutto il percorso. Si poteva pensare ad una strada a scorrimento veloce se si fosse realizzato una bretella parallela al torrente Lama, come fu paventato in passato, un provvedimento subito archiviato per i costi. Per gli abitanti delle case vicine il limite di velocità garantisce maggiore sicurezza per le persone e contribuisce a diminuire il numero di incidenti stradali. Tra l’altro ricordano alcuni cittadini in via Cerreto, il cassonetto dell’immondizia è stato travolto e distrutto per ben tre volte e chi abita lungo la strada ha diritto ad uscire di casa, senza il pensiero di essere travolto. Il limite dei 50 chilometri orari è una decisione che punta a tutelare pedoni, ciclisti e chi transita su strada oltre ai guidatori.

Maria Grazia Lappa