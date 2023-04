Il lunedì di Pasqua alla chiesetta di Santa Lucia

Alla chiesetta di Santa Lucia, il tempietto che nel 1991 è stato restaurato e restituito al culto per iniziativa del Circolo dei Sambenedettesi il lunedì di Pasqua i sambenedettesi si recavano per la tradizionale gita fuori porta, andavano cioè "a passà l’acqua", riuniti in interi gruppi familiari e portando al seguito salumi, uova sode, pizza al formaggio e avanzi vari del pranzo pasquale da consumare sui prati, non prima di aver rinnovato la devozione e reso omaggio alla Santa, particolarmente amata e venerata dal nostro popolo. Dopo la forzata chiusura a causa dell’emergenza pandemica, già dallo scorso anno il piccolo tempio è stato riaperto al culto: anche in occasione della prossima Pasqua sarà possibile visitare la piccola pieve e il Circolo dei Sambenedettesi ha pensato di festeggiare l’evento in modo semplice, ma significativo: lunedì 10 Aprile alle ore 16.30 don Patrizio Spina, vicario della Diocesi, celebrerà la messa. Al termine sul sagrato antistante, il Circolo ricorderà le origini storiche della chiesetta e delle tradizioni pasquali ad essa legate con letture in vernacolo.

Stefania Mezzina