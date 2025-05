"Il lungomare sembra già vecchio. Tutto da sistemare per i turisti"

"Tranne la pulizia dell’arenile, è tutto da sistemare, fare, pulire, programmare, per accogliere i turisti. A questo punto – scrivono Alessandra Manigrasso M5S Grottammare e Gian Filippo Straccia Comunità in movimento – ci corre l’obbligo di evidenziare le cose che non vanno. Il lungomare inaugurato il 25 aprile del 2023 sembra già vecchio, in alcuni tratti mostra crepe e rigonfiamenti, le panchine continuano a rimanere le stesse e nessuno le usa per quanto sono scomode. Le aiuole, tranne che in alcuni tratti, brillano per essere lasciate alla libera crescita delle erbacce, mentre la pista ciclabile, che occupa la parte ovest del lungomare De Gasperi, evidenzia la persistenza di grosse pozzanghere. Per quanto riguarda la pulizia della città c’è ancora molto da fare". Manigrasso e Straccia, fanno poi un excursus sulla situazione del Kursaal, ricordando ciò che è stato nel passato, i grandi artisti che hanno calcato quel palco, la sua storia fino ad arrivare ad essere sede di due ristoranti, tracciando poi un parallelo con la Palazzina Azzurra di San Benedetto. Due luoghi mitici del tempo con due destini completamente diversi. "Oltre alla struttura esterna che necessiterebbe di un intervento quantomeno di tinteggiatura e cura, la cosa più preoccupante è il modo in cui si presenta il piano terra. Quello che un tempo era il tempio del divertimento estivo ha la porta d’ingresso chiusa con una catena con lucchetto, mentre nel lato verso la pinetina pezzi di scotch rattoppano una vecchia recinzione di plastica – aggiungono Manigrasso e Straccia – Fa specie vedere cosi ridotta la struttura storica del divertimento. Accogliamo l’estate 2025 con un punto luce spento nella piazza più frequentata in estate. Quelli che erano punti di forza dell’economia locale vedi il turismo (tranne il paese alto) segna il passo e manifesta tutta la sua crisi".

Marcello Iezzi