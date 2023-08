Il magnifico messere "È il momento del lutto"

Ridurre il punteggio relativo al tempo. Oppure preferire i mezzosangue ai più veloci purosangue. Diverse, in queste ore, le voci relative alle possibili modifiche da apportare al regolamento della Quintana per fare in modo che episodi come quello di domenica scorsa, che ha portato prima all’infortunio e poi all’abbattimento del cavallo della Piazzarola Look Amazing, non si verifichino più. Da un lato non va messa in secondo piano la gravità di quanto accaduto, dall’altro però è anche importante sottolineare come siano stati pochissimi, ad Ascoli, i precedenti di questo tipo. L’ultimo di questi risale al 2013, quando venne abbattuto Debby Devious, il cavallo che all’epoca era di Denny Coppari, che correva per il sestiere della Piazzarola e che subì un infortunio durante la seconda tornata. L’animale, in tale circostanza, non cadde ma si fermò di colpo dopo aver accusato un forte dolore alla zampa che gli impedì di proseguire. Il giorno dopo venne abbattuto.

Sindaco Fioravanti, la città è rimasta sotto choc per i fatti di domenica. Lei cosa prova in queste ore?

"Indubbiamente è un momento terribile. Sono giorni di dolore per tutta la città, perché è evidente che la morte di Look Amazing abbia colpito un pó tutti. Quindi invito tutti a evitare le polemiche e vivere il lutto con silenzio e rispetto. La Quintana, con i sestieri, ha sempre lavorato per mettere al centro il benessere dei cavalli. Purtroppo, però, stavolta è accaduto un brutto incidente e, ripeto, siamo tutti sconvolti".

Crede che siano maturi i tempi per cambiare il regolamento?

"Sinceramente già da un pó di tempo stiamo studiando con i sestieri delle modifiche al regolamento. Però, di certo, non potevamo prevedere questa tragedia. Molti dicono che sia necessario attribuire meno punteggio al tempo, ma alla fine le ultime due giostre non sono state vinte da chi ha totalizzato il tempo migliore. I cavalieri hanno vinto con tempi più alti rispetto ai record. Quindi, sotto questo punto di vista, non credo che il problema sia questo. Però, sicuramente, qualche cambiamento lo stiamo studiando e nei prossimi giorni incontreremo i responsabili dei sestieri. Già oggi la giostra della Quintana dà molto piu valore alla precisione al tabellone e al non prendere penalità, rispetto al tempo che vale solo due punti ogni decimo di secondo".

Cosa si sente di replicare alle associazioni che in queste ore hanno presentato esposti e denunce in Procura?

"Ho letto le loro legittime lamentele. Ma credo che in questo momento bisogna avere solo rispetto del lutto che ha riguardato il cavallo e dall’infortunio che ha subito il cavaliere Nicholas Lionetti. Dobbiamo superare questo momento così difficile, in sinergia con il consiglio degli anziani e con i sestieri".

Prima la caduta di Chicchini alle prove di giugno, poi quella di Gubbini a Foligno e ora la tragica fine di Look Amazing. Sindaco, possiamo dire che è stato un anno complicato per la Quintana?

"Si, assolutamente sì. E di questo siamo molto dispiaciuti". Matteo Porfiri