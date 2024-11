Il manager Amadio illustra il futuro delle supply chain

Il Meletti hanno ospitato la presentazione del libro ‘Demand Driven Material Requirements Planning (Ddmrp)’ del manager Alessandro Amadio sulla gestione della supply chain per la domanda effettiva del mercato. Una libro che risponde alle richieste di un panorama socio economico complesso e che cambia rapidamente, utile per gli esperti del settore. L’autore prende in considerazione anche l’intelligenza artificiale e il suo contributo nel settore. Tramite diversi grafici illustra le basi statistiche del modello e la sua robustezza nel tener conto dei trend. Vengono inoltre illustrate le future sfide e le soft skills che sono richieste ad un manager per implementare l’approccio. Il manager nel suo intervento ha spiegatocome il metodo, negli ultimi tempi è stato introdotto con successo in diversi contesti aziendali ed ha fornito risultati sorprendenti consentendo il risanamento e il rilancio di aziende di varia dimensioni. Ad affiancare l’autore l’assessora Donatella Ferretti, che ha sottolineato la portata innovativa del manuale. Amadio, ha effettuato la pubblicazione di ben 11 libri, un visionario, attento ai cambiamenti culturali e tecnici a cui stiamo assistendo.

Maria Grazia Lappa