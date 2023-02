Il Manzoni festeggia 100 anni

Il CineManzoni di Montegiorgio ha festeggiato sabato 18 febbraio 100 esatti dalla sua prima proiezione. Questa storia tutta montegiorgese è legata a doppio filo alla parrocchia di San Giovanni Battista e Nicolò, che da sempre gestisce questa realtà incastonata nel cuore del centro storico cittadino. Nel 1923, grazie all’intraprendenza dell’arciprete Santoni aprì i battenti il Cinematografo nel salone delle Opere Cattoliche di Montegiorgio. La preziosa testimonianza è venuta fuori dagli storici archivi della parrocchia dove il parroco Don Pierluigi e Mario Liberati hanno rinvenuto i documenti che lo testimoniano. Programma di quel giorno? Il dramma in quattro atti "Le Rose del Miracolo" e tanti furono i montegiorgesi che non si sono persi l’evento: bene 343 i biglietti staccati. Grande l’impegno anche economico, con un prestito iniziale di 10mila lire per l’acquisto della macchina da presa ma anche per le sedie, per oltre cento posti disponibili e un pianoforte. Storia e innovazione visto che si tratta della prima sala a proporre la novità del sonoro.

Poi nel tempo la gestione è passata a Don Peppino Crocetti, Don Luigi e Don Germano,. Un valore aggregante che per decenni ha abbracciato e accolto una intera comunità prima della pausa, iniziata a cavallo tra gli anni ‘80 e ‘90. Ma il cuore pulsante del Manzoni era li a battere sempre forte e la riapertura arriva nel 2015, con un notevole ammodernamento con 87 posti disponibili, scelte tecnologiche all’avanguardia e una programmazione al passo con i tempi. Poi nei giorni scorsi la scoperta dell’origine di questa storia meravigliosa, con i documenti tornati ad affiorare, riportando in superficie la storia di questo orgoglio cittadino.

Per celebrare al meglio tutto questo sono state fatte suonare a festa le campane alle ore 12 di sabato e il consiglio direttivo ha tutta l’intenzione di onorare nel migliore dei modi questa importantissima ricorrenza con rassegne dedicate e una mostra fotografica che racconti al meglio questi decenni di intensa attività per una realtà che ha sempre palesato un valore aggregante e identitario per Montegiorgio che si coccola sempre il suo piccolo grande gioiello, il CineManzoni.

Roberto Cruciani