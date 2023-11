Il mare d’autunno funziona:: "Abbiamo allungato la stagione"

E’ stato di parola Umberto Splendiani, imprenditore alberghiero di Cupra Marittima che, tra le altre attività, è proprietario anche dello chalet Koko Beach sul lungomare nord di Cupra. E’ stato tra i pochissimi che ha resistito alla chiusura anticipata per via della fine del servizio di salvataggio dopo la seconda settimana di settembre, che tante polemiche ha suscitato sulla Riviera delle Palme. Splendiani ha superato il mese di settembre mettendo a disposizione dei bagnanti un proprio bagnino ed è andato anche oltre. "L’anno scorso abbiamo avuto gli ombrelloni e i lettini in spiaggia fino al 19 ottobre e quest’anno andremo anche oltre se le mareggiate non ci porteranno via la spiaggia prima – ci raccontò un mese e mezzo fa – Abbiamo i nostri clienti di Olanda e Germania e resteremo fino all’ultimo raggio sole per chi vuole fare Elioterapia. Siamo qui per offrire un servizio ai turisti".

Così è stato, poiché, nonostante le mareggiate di questi giorni che sono arrivate a ridosso delle concessioni, davanti al Koko Beach vi è ancora una fila di ombrelloni con i lettini a disposizione dei bagnanti stranieri che hanno appartamenti o abitazioni nell’immediato entroterra, con tanto di piante di palme in vaso, disposte tra gli ombrelloni, per migliorare l’atmosfera. Estate finita, ma il mare ancora ha tutto il suo fascino, grazie anche alle temperature miti che si sono protratte fino a ieri. "Nel nostro bar vengono ancora turisti stranieri – afferma un giovane barista del luogo – Sono tedeschi e olandesi e prima della pandemia e della guerra, avevamo tanti turisti russi che amavano venire al mare in questo periodo". In autunno, in effetti, c’è molto meno smog che in estate, quindi si può liberamente respirare tutto lo Iodio che l’aria marina porta con sé, e prevenire raffreddori e bronchiti".

Marcello Iezzi