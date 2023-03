Il mare non ha paese con gli Argonauti

"Il mare non ha paese" è il titolo del progetto presentato dall’associazione "Argonauti" di Grottammare, che prevede una serie di attività ed incontri formativi sullo sport. Si tratta di un progetto destinato ai ragazzi dagli 11 ai 14 anni, con lo scopo di contrastare il razzismo, l’intolleranza e la xenofobia e nel contempo promuovere azioni positive per frenare azioni discriminatorie e non solo etnico-razziali. Sono previste attività outdor in vela con biologhi e antropologi, Kayaking e snorkeling, laboratori di biologia marina, attività ludico-sportive all’aperto, realizzazione di video e altri prodotti multimediali, l’organizzazione di convengi rivolti alla cittadinanza e campagne social contro il razzismo. L’Associazione "Argonauti" ha ottenuto un finanziamento di 45.200 euro e nei giorni scorsi ha chiesto ed ottenuto dal Comune il patrocinio e la collaborazione opertiva.