Il mare troppo caldo invaso dai pesci in arrivo da Suez

Hanno riscosso parecchio interesse e partecipazione, i Master in Management Aree e Risorse Acquatiche Costiere – Manager Acquacultura Sostenibile dell’Unicam, realizzato con il contributo della Regione. A tenere alta l’attenzione è stato il dottor Francesco Tiralongo dell’Università di Catania, che ha posto l’attenzione sulle specie aliene sempre più presenti nei nostri mari. "Le specie ittiche non indigene, e in particolare quelle provenienti dal Mar Rosso tramite il Canale di Suez, si stanno diffondendo a velocità sempre maggiori all’interno del Mare Nostrum. Il cambiamento climatico, e in particolare il riscaldamento delle acque, è indicato come il principale responsabile nell’accelerare i processi di colonizzazione da parte di queste specie. Le dinamiche di colonizzazione e gli effetti che le specie aliene possono avere sul nostro ecosistema sono tuttavia di difficile previsione". Appuntamento successivo sarà ai primi di marzo.

Stefania Mezzina