Il maresciallo in pensione

Dopo 43 anni di vita trascorsi nell’arma dei carabinieri, sempre al servizio della popolazione e a garanzia della sicurezza, il luogotenente cariche speciali Antonio Crafa, per decenni comandante della stazione di Montalto Marche, domenica ha cessato il servizio attivo. "Il maresciallo", come tutti l’hanno sempre chiamato, è stato un punto cardine, un punto di riferimento per tutto il territorio dell’entroterra sempre pronto a intervenire in ogni circostanza al fianco dei cittadini. Il Comandante della compagnia di San Benedetto, capitano Francesco Tessitore, nell’augurare al Luogotenente una buona vita, da dedicare ai propri affetti ed interessi, lo ha ringrazia, esprimendo sentimenti di vivo apprezzamento, per quanto fatto nei quasi 43 anni trascorsi nell’Arma, svolti con passione, orgoglio e responsabilità e costituendo, nel tempo, un esempio per le nuove leve. Anche il sindaco di Montalto Marche, Daniel Matricardi lo saluta e lo ringrazia: "A nome mio e di tutta la comunità montaltese, ringrazio il maresciallo Crafa per l’instancabile servizio prestato presso la nostra stazione dei carabinieri dal 1997, per ben 26 anni. Tanti sono stati i momenti difficili condivisi, dal sisma alla pandemia, affrontanti con dedizione e forte spirito di collaborazione. Il maresciallo oltre ad essere stato un riferimento dal punto di vista istituzionale, ha sempre vissuto a pieno la nostra comunità diventandone parte, per questo salutiamo con commozione Antonio e tutta la sua famiglia". Buona vita anche dalla Redazione de Il Resto del Carlino.

Marcello Iezzi