Il maxi corteo antifascista. Esultano gli organizzatori:: "In pochi giorni siamo riusciti a creare questa piazza"

Doveva essere una giornata di festa, è tanto è stato. Due, tremila, c’è chi addirittura parla di cinquemila presenze quelle che ieri sono arrivate ad Ascoli un po’ da ogni parte d’Italia per la manifestazione organizzata dal collettivo Caciara, che in poco tempo è riuscito a mettere in piedi un evento che in molti hanno definito storico. Anpi, Cgil, i collettivi femministi, gli attivisti, esponenti di Sinistra italiana e Pd, ma anche moltissime persone senza alcuna appartenenza politica, hanno voluto sfilare ieri pomeriggio da Porta Romana a piazza Ventidio Basso al grido di "Siamo tutti antifascisti".

La necessità di manifestare è arrivata dal caso Lorenza Roiati. Il suo striscione fuori da ’L’assalto ai forni’ in piazza Arringo ’Buono come il pane, bello come l’antifascismo’ affisso il 25 aprile, il doppio controllo da parte delle forze dell’ordine e la giovane fornaia ascolana che riprende il tutto. Il video che fa il giro del web e in poche ore provoca un’ondata di indignazione per quei controlli che in molti hanno definito solerti al contrario di quanto accade con i protagonisti delle commemorazioni fasciste. Ma a far scattare la molla della protesta, sono stati altri striscioni. Quelli appesi nella notte tra il 25 e il 26 aprile in due diverse parti della città. Nella serata di sabato 26 aprile, a poca distanza dalla Questura, è comparso un primo striscione con la scritta ’Ai forni’, in cui era stata cancellata la parola ’L’assalto’, alludendo in modo ambiguo al nome del panificio. Poche ore dopo, un secondo striscione è stato affisso in viale De Gasperi, recitando: ’Da quel forno un tale fetore che diventa simpatico anche il questore’.

Non era di certo la prima volta che striscioni simili venivano affissi in città, e mai ci sono state forme plateali di indignazione, a parte le solite, timide, denuncie sui social. Ma stavolta il caso Ascoli ha fatto il giro d’Italia, dimostrando che inneggiare al nazismo forse non è poi così normale. Stavolta la protesta si è spostata dai social alle strade del centro storico, richiamando centinaia di persone da tutte le Marche. "In appena qualche giorno – spiega uno dei volontari del servizio d’ordine organizzato dal Colletivo Caciara – siamo riusciti a creare questa piazza, per celebrare sotto il sole la bellezza della libertà. Non sembra di essere ad Ascoli, ma invece è così".

"La più grande manifestazione antifascista dal 1945", si spinge a dire un’esponente dell’Anpi cittadina, mentre sorridendo sorridendo tiene il grande striscione dell’associazione dei partigiani. "È come se fosse saltto un tappo", aggiunge una ragazza arrivata da Roma ma originaria di Ascoli: "Ho sentito il dovere di essere qui dopo aver visto quello che era successo a Lorenza, a distanza mi ha fatto ancora più effetto".

Balli, canti, slogan anche ironici come spesso accade nelle manifestazioni – da ’Furia queer’ a ’Supereroi contro la municipale’, citando un vecchio adagio –, e alcuni residenti che dai piani alti dei palazzi guardavano stupiti il lungo corteo che da piazza Cecco d’Ascoli si snodava fino a piazza Ventidio Basso, luogo d’arrivo. Qui hanno preso la parola la stessa Lorenza Roiati: "Il 25 aprile ad Ascoli è successo qualcosa di rilevante. Un video girato da una comune cittadina in poche ore ha fatto una decina di migliaia di visualizzazioni in tutta Italia ed è stato ripreso dalle principali testate nazionali, arrivando fino in Parlamento. E questo significa che qualcosa di rilevante è accaduto". Lorenza ha spiegato come "a volte una cosa piccola ci fa capire la direzione che la realtà sta prendendo molto più delle cose immense e spaventose che ci paralizzano". E ancora: "Da ascolana esulto a vedere tutta questa gente, ma francamente era la risposta che ci aspettavamo".

Piccoli momenti di tensione solo in via del Trivio, all’incrocio con piazza del Popolo, per una decina di ragazzi che hanno rivolto insulti e grida contro il corteo, ma sono stati subito calmati dalla polizia. Per il resto, solo una grande festa.

Eleonora Grossi