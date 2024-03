Il maxi furto all’Oasi finisce senza colpevoli

Era la notte del 10 giugno del 2013 quando dalla cassaforte dell’ipermercato Oasi al Battente sparirono 85 mila euro in contanti. Un colpo fatto senza danneggiare nulla, visto che gli autori avevano tutte le chiavi necessarie per agire rapidamente e con successo. A distanza di undici anni è arrivata la fine del processo scaturito dalla vicenda. Il giudice del tribunale di Ascoli Matteo Di Battista ha emesso ieri una sentenza di non luogo a procedere per mancanza di querela. Nel frattempo, infatti, la riforma Cartabia ha reso il reato di furto aggravato (contestato a tutti gli imputati) procedibile solo dietro querela di chi è stato danneggiato; all’epoca non fu fatta alcuna denuncia, non essendo necessaria, circostanza che ieri ha portato alla conclusione definitiva della vicenda, senza nessun colpevole. Va detto che dopo il furto l’assicurazione risarcì il danno. La squadra mobile della questura di Ascoli aveva individuato sei persone che furono accusate di aver fatto parte del piano; un pescarese, tre ascolani, un uomo di Grottammare, un maceratese.

Figure chiave dell’assalto per la magistratura sarebbe stata una guardia giurata di un istituto di Ascoli che si occupava della vigilanza dinamica al Centro commerciale Al Battente: avrebbe ritardato l’intervento dopo la segnalazione di allarme pervenuta alla centrale operativa e in cambio avrebbe ricevuto oltre ottomila euro. Coinvolto anche un dipendente della ditta che curava la prevenzione antincendio all’Oasi con compiti di chiusura ed apertura del centro commerciale. Sarebbe stato lui – secondo l’accusa – a fornire agli esecutori materiali del furto la chiave elettronica per la disattivazione dell’allarme della serranda posta a protezione della porta a vetri riservata al personale. Serranda e porta a vetri vennero poi aperte con chiavi meccaniche. Presumibilmente avrebbe anche fornito le chiavi meccaniche per l’apertura della serranda e porta a vetri o potrebbe averle consegnate in una precedente occasione per consentirne la duplicazione. Uno degli ascolani aveva messo in contatto la guardia giurata con gli altri soggetti accusati di aver messo a segno il furto, partecipando agli incontri per pianificare il colpo. Incontri ai quali sarebbero stato presenti più soggetti che eseguirono poi sopralluoghi anche utilizzando apparecchiature di ripresa sulla porta attraverso la quale i ladri si introdussero nel centro commerciale.

Peppe Ercoli