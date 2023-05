Il maxi giro di droga In 8 nei guai per spaccio

Ha preso il via il processo a carico di otto persone indagate dalla Procura di Ascoli per un presunto giro di stupefacenti che avrebbe avuto luogo fra Appignano e Ascoli fra il 2018 e il 2019. Nel mirino della magistratura sono finiti gli albanesi M.M. di 26 anni residente ad Ascoli così come suo fratello G. M. C. di 29 anni; K. A. di 36 anni e A. S. di 46 anni, albanesi residenti in Ascoli, H. S. 41enne residente ad Ancarano; indagati per gli stessi fatti anche l’ascolano E. A. di 28 anni, gli appignanesi M.P. di 26 e D. C. di 30 anni. Secondo l’impianto accusatorio la figura di spicco di questa attività di spaccio avvenuta fra Ascoli ed Appignano del Tronto da febbraio 2018 a marzo 2019 sarebbe quella di M. M. che insieme al fratello G.M.C. e agli altri, coinvolti a vario titolo, avrebbe dato vito allo smercio di cocaina, partecipi la loro madre e lo zio.

Lunga la lista degli acquirenti di cocaina che si sarebbero riforniti dagli indagati, alcuni dei quali insospettabili, tutti segnalati a suo tempo alla Prefettura quali assuntori. Secondo l’impianto accusatorio del sostituto procuratore di Ascoli Cinzia Piccioni, i due fratelli albanesi e il connazionale 36enne, avrebbero in più occasioni ceduto cocaina spacciandola al prezzo di 60 euro a grammo. Lo spaccio avveniva in corrispondenza di alcuni bar di Ascoli e Appignano dove gli spacciatori davano appuntamento ai clienti che li avevano contattati per poter avere la polvere bianca. I due fratelli la droga se la procuravano tramite lo zio materno, come è emerso da intercettazioni ambientali sull’autovettura in uso a quest’ultimo dove erano state piazzate cimici, proprio per studiare i movimenti del proprietario e carpire le conversazioni con chi saliva a bordo della vettura. Un ruolo lo avrebbe avuto anche la madre dei due albanesi, la 46enne A.S., quantomeno "a titolo morale" come sostiene la Procura di Ascoli; per i magistrati era lei a fare da tramite fra i figli e loro zio, suo fratello, il fornitore principale della cocaina. In tutta questa vicenda sono coinvolti, secondo l’accusa, anche alcuni soggetti italiani. D.C. è accusato di aver detenuto, ma anche spacciato, un quantitativo non precisato di hashish. E.A. è invece accusato di aver spacciato un quantitativo indefinito di cocaina. Anche M.P. è accusato di aver svolto attività di spaccio, nel suo caso di cocaina, che per circa tre mesi avrebbe provveduto a fornire ai clienti insieme all’albanese M.M.

p. erc.