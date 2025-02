Il maxi piano dell’Erap: "Fondi da 150 milioni"

Neanche a farlo di proposito proprio nella giornata di ieri Saturnino Di Ruscio, ex sindaco di Fermo e dal 2022 presidente regionale Erap Marche, è intervenuto per parlare del piano da 150 milioni di euro varato per il triennio 2025-2027 e che vedrà l’ente investire queste imponenti risorse in molte delle località marchigiane, tar cui quelle del Piceno. "La parte del leone la faranno i presidi delle città di Ancona, Macerata e Ascoli – commenta il presidente –. Abbiamo focalizzato le attenzioni soprattutto sulle ultime due province perché lì si sono dovuti fronteggiare anche numerosi problemi legati al terremoto. Le assegnazioni sono procedute complesse e lunghe, però l’emergenza c’è. Gli alloggi ci sono. Cercheremo di supportare i comuni anche nella fase di assegnazione. Oggi l’andamento è quello che vede le famiglie preferire il pagamento di un canone di affitto basso e magari tenere le proprie risorse economiche per altri investimenti o altri tipi di investimenti. Proporremo alla regione Marche una proroga del piano vendite che possa consentire all’Erap di reperire risorse finanziarie per nuovi programmi costruttivi, vista la scarsità di risorse derivanti da finanziamenti statali".

Nel 2025 prevista la fetta più importante degli interventi con ben 85,2 milioni destinati; 38,6 milioni invece riguarderanno le azioni programmate per il 2026; 25,6 milioni infine le somme da investire nel 2027. Nei prossimi mesi nella provincia di Ascoli ci saranno interventi per 17 milioni di euro. "Nelle Marche complessivamente abbiamo circa mille alloggi non assegnati – prosegue –, a causa della lentezza delle procedure di assegnazione per le quali Erap non è responsabile e che anzi, insieme a chi attende una casa, ne è vittima non potendo incassare il canone di locazione e dovendo accollarsi anche le spese condominiali in attesa che la competenza passi all’inquilino assegnatario". Oltre al discorso sulla realizzazione di nuovi alloggi, di particolare interesse è anche la questione relativa alle manutenzioni da operare. Proprio come nel caso degli alloggi di Venarotta e di molti altri appartamenti presenti ad Ascoli e negli altri comuni della provincia. Nel triennio di riferimento è stato sviluppato un programma di manutenzione ordinaria, straordinaria e di pronto intervento che verrà finanziato esclusivamente con 18,5 milioni messi in campo dall’ente stesso: 6,7 milioni nel 2025; 6 milioni nel 2026; 5,8 milioni nel 2027.

