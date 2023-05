Il maxi progetto: restyling su 5 piazze

Cinque piazze per la luna d’agosto. Non è un thriller anni ’70, ma la dichiarazione d’intenti dell’amministrazione comunale per cambiare la città a partire dai prossimi mesi. Il vertice di Viale De Gasperi, infatti, ha dato mandato agli uffici di stendere i progetti relativi alla riqualificazione di cinque piazze per la fine dell’estate: si tratta di piazza Montebello, piazza Ancona, piazza Pazienza, piazza Dante e piazza Cristo Re. Una manciata di aree pubbliche sparse per le più disparate latitudini della città, che si intende mettere in sesto affinché diventino punti di riferimento dei sambenedettesi e dei turisti. L’opera più attesa, senza dubbio, è il rifacimento di piazza Montebello: per riqualificare la superficie di Marina Centro si potrebbe seguire il progetto redatto nel corso della precedente amministrazione, procedendo con la ripavimentazione in pietra, la piantumazione di alberi e l’inserimento di panchine. Un’idea più recente vorrebbe anche la realizzazione di un manufatto commerciale al centro della piazza, adibito alla vendita di tipicità gastronomiche. In abbinamento quindi verrebbe rifatta anche via Palermo, importante strada di congiunzione fra il centro e la stazione dei treni. Dei lavori in piazza Ancona e piazzetta Pazienza si parla da tanto tempo: l’amministrazione Piunti, ad esempio, ne ipotizzò il rifacimento usando parte degli oneri urbanistici provenienti dalla variante ex Remer. Dato il loro posizionamento e l’entità dell’investimento – per piazza Ancona si parlava di 90mila euro – queste due potrebbero essere le prime opere della lista. C’è poi piazza Dante, la cui ripavimentazione farebbe parte di un più ampio piano di pedonalizzazione del Paese Alto: assieme alla sistemazione di questa piazza, infatti, si dovrebbe anche vietare la sosta in piazza Piacentini ed eliminare la zona a traffico limitato tuttora in vigore al ‘vecchio incasato’.

Ai residenti, quindi, verrebbe assegnato un numero congruo di posti auto al parcheggio delle scuole ‘Marchegiani’. Infine, anche piazza Cristo Re attende un restyling da anni. A farsene promotore è stato soprattutto il presidente di comitato Elio Core, che recentemente è tornato alla carica chiedendo risultati al comune. Nessuna di queste opere, a inizio anno, veniva inserita nel piano triennale, per il semplice fatto che in Viale De Gasperi non aveva in mano alcun progetto. Ora che ha nominato il nuovo dirigente, però, l’amministrazione intende stendere gli elaborati, che quindi verranno ascritti nel triennale tramite variazione.

Giuseppe Di Marco