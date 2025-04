Il maxi raduno del ’Vespa Club’

Ascoli, ancora una volta, diventa un vero e proprio punto di riferimento per tutti gli appassionati della nostalgica Vespa. Oggi, infatti, in città si svolgerà l’edizione 2025 del maxi raduno organizzato, come ogni anno, dal ’Vespa Club Ascoli Piceno’. Si tratta, in particolare, del terzo incontro di Vespe e Vespe Sidecar. Una mattinata che porterà il rombo dei motori e soprattutto tante emozioni nel centro storico cittadino.

"Chiunque abbia piacere a partecipare, o possiede una vespa da mettere in mostra, è il benvenuto – spiega Maurizio Sardi, tra le anime del Vespa Club –. Saremo a piazza Roma dalle 8.30 del mattino fino alle 11.15 circa. È possibile raggiungerci e passare insieme la prima parte della mattinata mettendo in esposizione le nostre Vespe. Poi partiremo per un giro turistico per le vie della città e per visitare il borgo di Castel Trosino".

Previsto poi il pranzo al ristorante ’Il parco dei tigli’ a Piane di Morro.

Matteo Porfiri