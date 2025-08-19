Il maxi raduno senza regole diventa un caso

Non si è ancora spento l’eco sul maxi raduno avvenuto la notte di Ferragosto sulla spiaggia libera a nord del porto di San Benedetto, dove si sono ritrovati miglia di giovani che hanno dato vita a uno ‘spettacolo’ che si rinnova di anno in anno. Un ritrovo in cui, il mangiare insieme socializzando, è una pura finzione, poiché i soccorsi eseguiti dal personale sanitario raccontano un’altra storia. Un fenomeno che ogni anno vede salire l’asticella della pericolosità. Procediamo per ordine. Già nel pomeriggio del 14 i ragazzi avevano eseguito la spartizione dell’arenile suddividendolo in decine di piccole aree delimitate con nastro vedo bene e all’interno delle quali sono state scavate con le pale, vere e proprie trincee per accendere fuochi e per apparecchiare le tavole. Contestualmente sono stati montati anche alcuni gazebo per la musica e la somministrazione di alimenti e bevande. Ricordato che ci sono state scazzottate, overdose, ubriachi e perfino un ferito lieve con un coltello, tanto che la croce rossa di servizio sul posto ha eseguito nove trasporti al pronto soccorso per eventi di varia natura, la domanda è perché nessuno è intervenuto, ognuno per le proprie competenze, a frenare il fenomeno già nel pomeriggio del 14 agosto? E’ circolata voce che chi somministrava alimenti e bevande nella maxi bolgia, erano stati autorizzati e che quindi sarebbe stato inutile intervenire prima o durante la notte brava. Ebbene, non c’è stata alcuna autorizzazione. Niente da parte dell’Ufficio commercio aree pubbliche a posteggio fisso o itinerante e neppure da parte dell’Ufficio pubblici spettacoli, come confermato dal dirigente dottor Giuseppe Coccia. Nessuna maxi festa autorizzata e nessuna autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande e diffusione sonora (a palla che arrivava sulle colline). Poi alcool, (portato anche da venditori ambulanti nel parcheggio), droga (testimoniata da una overdose di una ragazzina di 15 anni), botte tra ubriachi e qualche contuso. Questo il bilancio della notte di ferragosto, non autorizzata, ma con ambulanza richiesta in postazione fissa. E allora viene da pensare a quanti permessi vengono chiesti agli enti e privati per organizzare una sagra, un festival, una serata danzante in piazza. Insomma manifestazioni tranquille. Poi si assiste a un evento che si ripete ogni anno e sempre con maggiore intensità, fuori di ogni regola e senza monitoraggio preventivo. Di questo si dovrebbe parlare in Prefettura nelle prossime ore.

Marcello Iezzi