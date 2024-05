’Il medico dei pazzi’ a teatro

Oggi appuntamento con il teatro comico del grande Eduardo Scarpetta, alle ore 18, al Teatro San Filippo Neri di San Benedetto, dell’Accademia Aifas. Marco Trionfante dirige la celebre commedia ’Il Medico dei pazzi’, presentando il suo adattamento in tre atti. L’opera è fondata sulle vicende di Felice Sciosciammocca. Durante una visita a Napoli, il protagonista rimane vittima di una serie di inganni architettati dal nipote, che si finge medico. Il giovane, In realtà disoccupato, fingendo di essere un dottore, coinvolge il suo ingenuo zio in una serie di equivoci esilaranti e di irresistibile comicità. Si arriva al lieto fine che sancisce la tradizione delle commedie di Scarpetta.Sul palco si alterneranno: Carmela Abriano, Andrea Allegrucci, Danilo Amici, Donatella Gabrielli, Cristiana Cappelli, Michele Ciccarelli, Marta D’Angelo, Tiziana D’Augelli, Kessili De Berardinis, Giulia Di Michele, Andrea D’Isidoro, Alessandro Fani, Idalia Marzetti, Francesco Marullo.

Stefania Mezzina