Il Medioevo rivive per tre giorni Dame, cavalieri, artisti e taverne

di Marisa Colibazzi

Da stasera a domenica, il centro storico viene catapultato indietro nel tempo. Torna a Sant’Elpidio a Mare ‘Città Medioevo’ con le antiche atmosfere e tornano a rivivere cavalieri, dame, armati, popolani, mestieranti. Il viaggio è il tema scelto delle tre serate della 31a edizione di una rievocazione storica che sarà capace di attrarre il pubblico, quest’anno invogliato dal fatto che, eccezionalmente, l’ingresso sarà gratuito. "Le attrazioni e il divertimento non mancheranno, anche grazie agli artisti che allieteranno e coinvolgeranno i presenti con le loro spettacolari esibizioni. Ogni contrada rappresenta una diversa declinazione del viaggio del pellegrino, del soldato, dello studente o del commerciante" , piega Alessandra Gramigna, presidente dell’Ente Contesa.

Sono 15 gli spettacoli in programma ogni sera in altrettante postazioni fisse, che saranno ripetute. In Piazza Matteotti, le esibizioni dei Kronos e dei Musici del Marchesato di Santa Catarina; lungo Corso Baccio, il mercato medievale, con esposizione degli abiti delle casate nobili e i simboli delle contrade. All’Arena Sordi, il Porto propone le liti delle comari; nello slargo Fratalocchi, gli armati di Castel di Castro pensano all’accoglienza, con dimostrazione di scherma storica. Nella zona dei rossi, animazioni ci sono in via Cunicchio e al belvedere; nella San Martino in piazzetta Berdini, Largo Canuti e via Boccette; per la Sant’Elpidio, invece, sono utilizzati la via e lo slargo dei Torrioni e via Gherardini; infine, la Santa Maria utilizzerà il chiostro di San Francesco e le vie Medaglia e Bulgarini. Sono funzionanti le tradizionali taverne (unica eccezione la San Giovanni, sostituita dal Marchesato di Santa Catarina) che aprono alle 19.

"Si manterranno intatte tutte le peculiarità che hanno reso Città Medioevo uno spettacolo unico dal 1992" assicura la Gramigna, aggiungendo che "tutto ciò sarebbe impossibile senza la passione, la dedizione dei volontari che si occupano della pianificazione e programmazione della rievocazione e a cui vanno i ringraziamenti dell’Ente Contesa e del Comune.". Le spettacolazioni avranno inizio dalle 21,30 in poi.