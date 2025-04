Il Meletti volta pagina. Ultimi bilanci in rosso, il Caffè in mano ai privati

Volta di nuovo pagina il Caffè Meletti. Sta per finire la breve era di gestione affidata all’imprenditrice Annamaria Rozzi. Si torna all’era del privato, così come stabilito dall’Organo di indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli, proprietaria dello storico locale in piazza del Popolo. Significative perdite finanziarie registrate negli ultimi tre anni, hanno portato alla decisione di affidare la gestione a un soggetto esterno tramite una procedura pubblica. L’obiettivo principale di questa decisione è minimizzare i costi per la Fondazione, la quale intende anche definire criteri di selezione che tengano conto della valorizzazione del territorio e dei prodotti locali, oltre il semplice profitto.

Tra i papabili, gli attuali gestori del Bar Sestili in corso Mazzini, angolo piazza del Popolo. Ma non sarebbero i soli ad ambire a mettere le mani sul gioiello ascolano. "Il costo per la gestione del Caffè Meletti è stato piuttosto elevato e non è giusto sottrarre queste risorse ad altre progettualità. L’obiettivo, quindi, è minimizzare i costi a carico della Fondazione" spiega il presidente della Fondazione Carisap Maurizio Frascarelli. Non è ancora noto l’ultimo bilancio ma, guardando i precedenti, la cifra registrata alla voce perdite è importante. "Direi proprio di sì, perché parliamo di un milione di euro circa, oltre 300 mila euro all’anno e questo non è più possibile" commenta il presidente della Fondazione annunciando che la decisione è presa e si sta predisponendo la procedura che culminerà con l’affido della gestione del Meletti ad un privato; un passaggio fondamentale per il buon fine dell’operazione.

"Se chiediamo dei canoni di affitto in base ai prezzi di mercato, potremmo mettere in difficoltà il nuovo gestore. Al momento siamo in fase di ipotesi: tra queste dargli anche degli obiettivi che siano coerenti con quelli della Fondazione, in virtù dei quali magari potremmo prevedere dei canoni ridotti. Insomma, cerchiamo un gestore che non ha a cuore solamente l’aspetto economico, ma anche la valorizzazione della città, del caffè, del territorio e dei suoi prodotti". La scelta compete tecnicamente alla Caffè Meletti srl, ma chiaramente la farà la Fondazione che a giorni si riunirà in assemblea per avviare la procedura. "Ci vorranno un paio di mesi per predisporre la procedura partendo dall’individuare gli indicatori che ci consentano di dare una valenza coerente con quelli che sono gli obiettivi della Fondazione" conclude Frascarelli riconoscendo che "il momento migliore per la gestione del Caffè è da adesso fino a fine estate, per cui vedremo la tempistica di ingresso con chi verrà scelto".

Peppe Ercoli