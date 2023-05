Il memorial Troiani è già sold out

Il memorial ‘Alessandro Troiani’ è sold out. In meno di una settimana sono stati venduti tutti i biglietti per l’appuntamento di venerdì sera 9 giugno, in piazza del Popolo, che vedrà salire sul palco Dardust, Lazza, Noemi e un ospite a sorpresa. Tantissime le persone che non sono riuscite ad assicurarsi un posto e che invece avrebbero voluto esserci. La 24esima edizione dell’evento a scopo benefico organizzato dalla sezione ascolana dell’Ail (Associazione italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma) per sostenere il reparto di ematologia dell’ospedale ‘Mazzoni’, è diretta artisticamente, anche quest’anno, da Dario ‘Dardust’ Faini che ha scelto di farsi affiancare sul palco, oltre che dal suo quintetto d’archi, da due big della musica pop italiana come Noemi e Lazza. Quest’ultimo è reduce da un fortunato Festival di Sanremo con il brano ‘Cenere’ divenuto una vera e propria hit.